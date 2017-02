Pidev nutitelefoni vaatamine ajab ameeriklased hulluks

Kui sa ületad nina nutitelefonis tänavat või vaatad hambaid pestes pidevalt oma e-meile, siis oled sa tõenäoliselt pidev nutitelefoni kasutaja ja see võib kahjustada sinu vaimset tervist, selgub Ameerika Psühholoogide Assotsatsiooni hiljutisest uuringust.

Kui 2005. aastal kasutas vaid 7 protsenti ameeriklastest sotsiaalmeediat, siis 10 aastat hiljem on see näitaja 65 protsenti. Nooremate inimeste hulgas on see tõus olnud veelgi märkimisväärsem, kirjutab Bloomerg.

Kuigi sotsiaalmeedia kasutamise hoogustumine ei ole kuidagi üllatav, tekitab muret see, et 43 protsenti ameeriklastest jälgivad pidevalt oma nutitelefone ehk on sellest sõltuvuses.

Nende stressitase on märksa kõrgem kui neil, kes nutitelefoni pidevalt ei vaata. Ligi 35 protsenti pidevalt nutitelefoni kiikavatest inimestest ütleb, et nad veedavad sõltuvuse tõttu tunduvalt vähem aega oma pere ja sõpradega.

Uuringust selgub, et esimene samm probleemi lahendamiseks on nutitelefoni sõltuvuse tunnistamine. Positiivne on see, et 65 protsenti vastanutest möönis, et nutitelefoni väljalülitamine ja sellest puhkamine on oluline.

Pennsylvania Ülikooli psühhiaatriaprofessor Anthony L. Rostain soovitab sõltlastel paika panna kindla juhendi, kui palju nad päevas sotsiaalmeediat jälgivad. Oluline on saada ka piisavalt und ja hoiduda enne magamaminek nutiekraani vaatamisest.