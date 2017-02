Apple'i miljardeid maksva ulmedisainiga peakontori ehitus jõuab lõpusirgele

Kuigi algselt lootis tehnoloogiaettevõte, et Cupertinosse Californias plaanitud peakorter valmib juba 2015. aastaks, siis erinevatel põhjustel on ehitusperiood läinud plaanitust pikemaks, vahendab Rootsi ärilehe Dagens Industri tehnika erileht Digital.

Peamiseks viivituse põhjuseks on siiski olnud aga raha, kuna ehitus on kujunenud algselt kavandatust oluliselt kallimaks. Ehituse maksumus on tänase seisuga 5 miljardit dollarit ehk 4,76 miljardit eurot. Uude peakontoris kolib ümber 12 000 Apple'i töötajat ning ümberkolimise perioodi hinnanguliseks pikkuseks on kuus kuud.

Küll aga ei tähenda see veel, et Apple Parki nime kandev peakontor kolimise hetkeks täiesti valmis saab. Nimelt viiakse suve jooksul lõpule viimaste hoonetekompleksi kuuluvate majade ehitus ning kujundatakse selles olevad pargialad.

Apple Parki asub 75 hektari suurusel maa-alal. Peakorteri hoonetekompleks on ringikujuline ja selles on umbes 260 000 ruutmeetrit büroopinda. Muuhulgas leiab sealt ka ühe konverentsiruumi, mis kannab Steve Jobsi nime ning mahutab kuni tuhat inimest.

Hoonetekompleksi ehitusel on lähtutud sellest, et ta suudaks end ise üleval pidada, sh ka ise end elektriga varustada. Selleks on nii ringikujulise kompleksi ja seda ümbritsevate parkimismajade katustele paigutatud päikesepaneelid, mis katavad kokku 65 000 ruutmeetri suuruse ala.

Apple'i uue peakorteri mõtte käis välja selle asutaja, varalahkunud Steve Jobs. Uue peakontori disain erineb üsna vähe sellest algsest ideest, mida Steve Jobsil oli ning seda nähakse Jobsi viimase Apple'i tootena.