Austraalia postiteenistuse juht astus ülikõrge palga tõttu tagasi

Ahmed Fahour teatas tagasiastumisest samal päeval kui Austraalia Post avalikustas andmed viimase poolaasta netokasumi kohta, mis oli 131 miljonit dollarit (ligi 100 miljonit eurot), aasta varasem sama perioodi näitaja oli 16 miljonit dollarit (12,2 miljonit eurot).

Poliitikud erinevatest erakondadest asusid jõuliselt kritiseerima palgapaketti, mille senati komitee avaldas varem veebruaris. Teiste seas väljendas pahameelt ka peaminister Malcolm Turnbull.

Valitsusjuht kutsus kohaliku meedia kohaselt Turnbullist kümme korda rohkem teeninud Fahouri kärpima oma palka «majandusolukorras, milles paljudel inimestel on raske hakkama saada». Austraalia Post seisis veel hiljuti silmitsi 6,7 miljardi dollari (5,1 miljardi euro) suuruse riikliku abipaketiga, ütles Fahour, kes asus postiteenistuse etteotsa seitsme aasta eest.

«Asi, mis on minu jaoks kõige selgem, ei ole kompensatsioon, asi, mis on minu jaoks kõige selgem, on päästa antud ettevõte,» ütles ta. «Austraalia Post ei ole vaid kirjade ja markide äri. Tänapäeval on see postipakkide ja e-kaubanduse hiid.»

Fahouri tööleping Austraalia Postiga lõpeb juulis.