Eesti Pandipakendi juht: EAS tuleb loputuste lainest välja tuua

«EAS-is töötab väga palju väga tugevaid spetsialiste, kes ei ole vähemalgi määral süüdi läbi elatud raputuse ja loputuse laines, seega on kindlasti uue juhi üheks kiireks ülesandeks nii sisemiselt kui välimiselt tekitada uus hingamine, mis võimaldab EAS-i töötajatel taas selja sirgu ajada ja maksimaalselt anda oma panus konkurentsivõimelisema Eesti heaks,» ütles Rauno Raal Postimehele.

Tervikuna on Eesti majanduse 2.0 staatusesse viimisel Raali hinnangul kaks olulist komponenti - innovatsioon ja eksport, mille edendamisel on EAS-l suur roll.

«Nutikus tuleb ülesse leida ja uudseks tooteks, teenuseks vormida. Kuid sellest üksi ei piisa, ruuporiga tuleb mööda maailma ka ringi käia ja rõõmusõnumit kuulutada, mida ettevõtjad piisava mõjususega üksi teha ei suuda,» sõnas Raal.

Tema sõnul on misiganes ettevõtte ja organisatsiooni löögivõime taga säde tema inimeste silmis ehk juhi üks ülesannetest on tagada keskkond, mis võimaldab meeskonnal maksimaalselt luua.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) nõukogu valis eile 69 kandidaadi sealt üksmeelselt EASi uueks juhatuse esimeheks Alo Ivaski. Ivask asub ametisse alates 20. märtsist.

Uus juhatuse esimees Ivask leidis, et EAS on õigustatult avaliku huvi kõrgendatud tähelepanu all, kuid kahjuks ei ole alati meediast välja tulnud, et EAS on teinud asendamatut tööd mitmetes valdkondades ning tegemist on väga tugeva Eesti ekspordi arendajaga.

«Enne meeskonnaga koostööd alustamata on veel raske öelda, kuidas me täpselt EASiga edasi läheme, aga minu soov on jätkata suunda kasvatada EASist toetuste jagaja asemel ettevõtluse kompetentsikeskus,» ütles ta pressiteate vahendusel.

EAS-i eelmise juhatuse esimehe Hanno Tombergi kutsus EAS-i nõukogu oma kohalt tagasi pärast president Toomas Hendrik Ilvese ettevõtte OÜ Ermamaa rahatagastuse skandaali puhkemist.