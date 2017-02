Nordeconist lahkuv Vink: oli kuratlikult keeruline teekond

Vaatamata omaniku vastuseisule otsustas Nordeconi pikaaegne juht Jaano Vink ameti maha panna. Kuigi ehitusmaailma pahelisem pool on tema sõnul 15 aasta jooksul veidi puhastunud, on see siiski olnud «kuratlikult keeruline teekond», kirjutab Äripäev.