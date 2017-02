Kolm lihtsat nõuannet, mis aitavad naistel kiirelt karjääriväljavaateid parandada

Sachs on naine, kes on rohkem kui korra töölt vallandatud ja nimetab end karjääri kannapöörete meistriks, vahendab Forbes. Teeneka teleauhinna omanik on töötanud uudiseprodutsendina Dateline'is, NBS-s, Foxis ja CNN-s.

Elu jooksul on tal tulnud kanda ka Capitol Hilli pressiesindaja, avalike suhete juhi ja meediastrateegi ametit. Just oma pikaajalist ja kirjut töökogemust aluseks võttes on tal kolm lihtsat nõuannet, mis aitavad naiste karjääriväljavaateid kiirelt parandada.

1. Lõpeta vabandamine

Sachsi sõnul on see üks peamisi naistele loomuomaseid kommunikatsiooni komistuskive, mis nende karjäärile üldse kaasa ei aita, pidev vabandamine. «Kui sa tõesti tahad vabandada millegi pärast, mis sa oled teinud, siis tee seda, kuid kui sa seda liiga tihti kasutad, vähendab see su tõsiseltvõetavust. Iseäranis meilitsi suheldes,» on Sachsi seisukoht.

Tema sõnul aitab naise alalhoidlikku loomust tasakaalustada see, kui oma suhtlusstiilis suudetakse loomupärane soojus ühendada lihtsa otsekohesusega: nii naeratuse kui ka viisakusväljenditega saab oma seisukohale kindlaks jääda ning end kehtestada.

2. Võta oma saatuse juhtimine enda kätte

Sachsi sõnul ei ole olemas ühtegi inimest, kellele lihtsalt midagi sülle langeb, kuigi võib tunduda, et mõnel inimesel lihtsalt on rohkem õnne kui teisel. «Kontaktide loomine ja konverentsidel käimine aitab päris oluliselt karjääriväljavaadete parandamisele kaasa,» märgib ta.

Neile, kes ei armasta väga sotsialiseerumist ja on rohkem introvertse loomuga, soovitab Sachs seada endale siiski eesmärgid mingitel sotsiaalsetel üritustel käimise osas. «Hakka neid kas või kuu aega ette planeerima, valides välja need, mis sulle huvi pakuvad,» soovitab ta.

3. Muuda seda, kuidas reageerid läbikukkumisele ja kogemuse puudumisele

Sachs on veendunud, et see, kuidas naised ja mehed reageerivad läbikukkumisele, erineb oluliselt. «Naised võtavad läbikukkumist märksa isiklikumalt,» nendib teleprodutsent. Tema sõnul kardavad naised meestest märksa enam riskide võtmist, ajavad alati täiuslikkust ning nn õigesti tegemist taga.

«[Probleem on aga] selles, et kui sa riski ei võta, siis sa ei liigugi elus väga edasi. Enesekindlus ja eneseareng tulevadki nendest kogemustest, kus sa oled läbi kukkunud või midagi untsu keeranud - kuna sa tead, et sa suudad iga sellise olukorra järel taas jalgele tõusta ja edasi minna,» märgib Sachs.

Ta toob näiteks, kuidas USA tehnoloogialinnakus Silicon Valley's on lausa nn läbikukkumise fetiš - seal nähakse läbikukkumist hoopis sisseõnnistusrituaalina. Kõige tervislikum on ebaõnnestumistesse suhtumisel eristada ebaõnnestumine oma isikust ja näha seda ennekõike kas äripraktika või valdkonnaga seotud kogemusena.