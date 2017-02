Võrgutasude hinnalangust peab hakkama ise taotlema

Kavandatav muudatus põhjustas tarbijate hulgas samaväärselt nii poolehoidvaid kuid ka vastanduvaid seisukohti.

Omanike keskliit nimetas ees seisvat muudatust sammuks õiges suunas, sest toob kaasa elektrivõrkude kasutamise efektiivsuse suurenemise, millest enamus tarbijaid võidavad. „Me ei peaks keskenduma kulude võimalikult õiglasele ümber jagamisele vaid kulude vähendamisele,“ rääkis keskliidu energianõunik Peep Siitam. „Kui suur hulk elektritarbijaid kasutavad ressurssi ebaefektiivselt, siis on väga otstarbekas, kui nad sunnitakse oma tegevust läbi mõtlema ja vajadusel ka muutma. Juhused, kus üks tarbija hoiab mitut liitumiskohta ja mõni nendest püsib kasutuseta, kvalifitseerub kindlasti ressursi raiskamise alla, mille eest tulebki rohkem maksta.“

Harjumaal ette valmistatud liitumispunktidega kinnistuid müüv kinnisvaraettevõtja Mait Unt kinnitas, et väikese tarbimisega kohtadele kehtestatavad püsitasud on nii väikesed, et need arendajate majandustulemusi kuigivõrd ei mõjuta. Kuid sellegi poolest tekitab lepingutingimuste ühepoolne muutmine protesti. „Ajaolu, et monopoolne ettevõte muudab ühepoolselt lepinguid, ei meeldi kellelegi. Me oleme oma arendustele paigutatud elektrikapid juba kinni maksnud ja nende rajamisel ei öelnud keegi, et varsti hakatakse lisaraha küsima,“ arutles Unt.

Ettevõtja nägemuses leiavad arendajad kulude tõusu katmiseks vahendeid hõlpsasti, kuid just eraisikud sattuvad raskustesse. „Kujutage ette näiteks vanainimest, kes peab hakkama igal aastal kümneid eurosid rohkem maksma - see pole õiglane,“ lisas Unt.

Konkurentsiamet ei soovinud kavandatavat hinnamuudatust kommenteerida, viidates käimas olevale menetlusele.

Koduklientidele langeb hind keskmiselt 4 protsenti, seda eelkõige suurema tarbimismahuga klientidel. Kokku on madalpingel Elektrilevil ligikaudu 635 000 klienti, kellest valdav enamus on koduomanikud. Ööpäevaringselt ühetaolise hinnaga paketti kasutab 58 protsenti ja kahetariifset paketti 27 protsenti koduklientidest. Elektriküttega eramutele loodud kahte püsitasuga paketti kasutab 15 prostenti tarbijatest.

Kõige rohkem puudutab hinnalangus ettevõtteid, sest just suuremad tarbijad on seni suhteliselt rohkem võrgu ülalpidamiskulusid katnud. Keskpingel ja kuni 63A alajaamadel liitunutele on keskmine hinnalangus 8-9 protsenti. Väga suurtel ettevõtetest elektritarbijatel (110 kV alajaamadega liitunud) keskmine hind tõuseb 2,5%, sest selles rühmas on seni juba kohati ületanud põhivõrguteenuse sisseostuhind kliendi makstavat tasu.

Elektrilevi uute hinnakirjade ajakava

Veebruar – Elektrilevi esitas konkurentsiametile taotluse hinnakirjademuutmiseks

Märts – konkurentsiamet kinnitab eeldatavalt uued hinnakirjad ja need avalikustatakse ajakirjanduses

Aprill, mai – Elektrilevi käivitab klientide teavituskampaania

Juuli - uued hinnakirjad jõustuvad

Jaanuar 2018 – vähese tarbimisega kohtadele jõustub püsitasu

Allikas: Elektrilevi