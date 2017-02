Ühistulise piimatööstuse 15-miljonilist toetust jahib kaks seltskonda

Eelmise reedeni sai esitada taotlusi kuni 15-miljonilise toetuse saamiseks, mille eesmärgiks on Eestisse uue suure ühistulise piimatööstuse rajamine. PRIA teatel kasutas seda võimalust koguni kaks taotlejat ning nende taotluste kogusumma on 29, 98 miljonit eurot.

Avalikkuses on seni räägitud selle toetuse peamise pretendendina jaanuari lõpus loodud ettevõttest Milkest AS, mille asutajateks on põllumajandustootjate ühistud Epiko, Jõgevamaa Põllumajandustootjate Liit, Saaremaa Piimaühistu ja Tartumaa Piimaühistu ning CPTT Consult OÜ. Nad on öelnud, et soovivad rajada uue piimatööstuse kas Paidesse või Viljandisse. Projekti maksumuseks on ligikaudu 50 miljonit eurot.

PRIA võtab appi ka väliseksperdi

«15-miljoni eurose toetuse abil uue suure ühistulise piimatööstuse rajamine mõjutab tulevikus kindlasti oluliselt kogu Eesti piimasektorit,» on PRIA peadirektori asetäitja Jaanus Hämmal veendunud.

Toetust võib saada nii toorpiima töötlemiseks ja turustamiseks vajalikeks ehitisteks kui ka sinna seadmete soetamiseks. Koos avaldusega pidid taotlejad esitama äriplaani, finantsprognoosid, hindamiskriteeriumi täitmise tõendamiseks asjakohased lepingud ja müügiarved ning veel mitmesuguseid dokumente sõltuvalt projekti sisust.

PRIA ülesanne on siin lisaks esitatud taotluste nõuetekohasuse kontrollimisele ka hindamiskomisjoni moodustamine ja selle töö koordineerimine. Hindamiskriteeriumid on sätestatud juba meetme määruses.

«Väga oluline on toetusesaaja otsustamisel hindamiskomisjoni roll ja sellepärast tahab PRIA kaasata hindamiskomisjoni töösse erinevate valdkondade esindajaid, et oleks kaetud kõik vajalikud kompetentsid lõppotsuse tegemisel,» sõnas Hämmal. Tema sõnul soovib PRIA kaasata hindamiskomisjoni ka väliseksperdi, kelle osas läbirääkimised praegu käivad.

Otsus juuni lõpuks

«Kuna tegemist on väga olulise projektiga põllumajandussektorile, siis peame oluliseks kogu hindamisprotsessi läbipaistvust õigusaktides lubatud ulatuses ning erinevatest valdkondadest asjatundjate ja koostööpartnerite kaasamist,» rõhutas PRIA peadirektori asetäitja.

Otsused suurprojekti toetuse kohta tuleb teha 29. juuniks. Seejärel algab toetusesaaja jaoks teine dokumentide esitamise etapp. 18 kuu jooksul tuleb esitada planeeritud töödega seotud pakkumiskutsed ja hinnapakkumised, ehitusdokumentatsioon jne.

Kui neid tähtajaks ei laeku või ei vasta need nõuetele, siis võib PRIA toetuse määramise otsuse tühistada ja määrata toetuse paremusjärjestuses järgmisele taotlejale.