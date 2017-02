Helmi mantlipärija otsingu uuel katsel jõudis teise vooru enamik kandidaatidest

«Tippjuhtide valikukomisjon vaatas täna läbi maksu- ja tolliameti peadirektori konkursile laekunud seitse avaldust ja otsustas, et teise vooru pääseb viis kandidaati. Järgmises voorus toimuvad eelvestlused,» ütles Kristiina Tiimus riigikantseleist.

Praeguseks on maksu- ja tolliamet juba üle kuu aja olnud ilma juhita. Asutuse senine juht Marek Helm andis eelmise aasta lõpus teada, et on otsustanud ameti maha panna ja siirduda erasektorisse. Nortalisse tööle läinud Helmi viimane tööpäev oli 13. jaanuaril.

Esimene katse talle väärilist mantlipärijat leida nurjus. Tippjuhtide valikukomisjon andis 18. jaanuaril teada, et konkurss luhtus, mistõttu otsustati välja kuulutada uus konkurss. Kokku kandideeris sel korral maksu- ja tolliameti juhi kohale seitse inimest.