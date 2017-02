Eurotsoon murdis viimaks täielikult deflatsioonikütkeist välja

Tegu on esimese korraga viimase nelja aasta jooksul, mil kõik eurot kasutavad riigid on samaaegselt inflatsioonis.

Viimaseks deflatsioonis liikmesriigis oli Iirimaa, kus kaupade ja teenuste hinnatase vähenes veel detsembris 0,2 protsenti. Jaanuaris oli 0,2 protsenti aga juba inflatsiooninäitajaks.

Kogu eurotsooni lõikes kasvas inflatsioon aastases võrdluses detsembrikuu 1,1 protsendilt jaanuaris 1,8 protsendile.

Euroopa keskpanga sihiks on olnud kahe protsendi alla jääv inflatsioon.

Veel mullu mais oli kogu eurotsoon tervikuna deflatsioonis, kuid hiljem on energiahindade tõus olnud inflatsiooniveduriks, tuues aja jooksul üha enam riike deflatsioonist välja.

Viimastel aastatel on Euroopa keskpank kasutanud inflatsiooni ergutamiseks mitmeid monetaarpoliitika meetmeid. Intressimäärad on ajalooliselt madalal tasemel ning keskpank ostab iga kuu kümneid miljardeid eurosid valitsuste ning ettevõtete võlakirju ning pakub pankadele odavaid laene, et pumbata majandusse raha.

Keskpankurid kardavad deflatsiooni, kuna Jaapani kogemuse näitel on teada, et kui see juba kord maad võtab, on sellest keeruline lahti saada.