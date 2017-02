Euroopa Komisjoni hinnang Eestile: üks ELi kõige paremini toimivaid tööturge

«Eesti kohta toob aruanne välja, et Eestis makromajanduslikku tasakaalustamatust ei esine ning riigieelarve on vastavuses EL eelarvereeglitega,» lausus Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik Katrin Höövelson, kommenteerides värsket Euroopa Komisjoni majandusanalüüsi, mis annab hinnangu ELi liikmesriikide majanduse olukorra kohta.

Kui novembris avaldatud 2017. aasta majanduskasvu analüüsi ja euroala soovitustega esitati ELi tasandi olulised eesmärgid eelseisvaks aastaks, siis täna avaldatud analüüsiga pöörab Euroopa Komisjon taas tähelepanu riiklikule tasandile, valmistades sellega ette kevadisi riigipõhiseid soovitusi.

Talvepaketiks nimetatavas majandusanalüüsis on seekord riigiaruandeid on kokku 27, ainsana ei ole liikmesriikidest aruannet koostatud Kreeka kohta, kelle suhtes on kohaldatud eraldi majanduslik kohandamisprogramm. Analüüsist ilmneb, et enamikus liikmesriikides on majanduse elavnemine aidanud kaasa tööpuuduse vähenemisele, kuigi see on endiselt suurem kui enne kriisi.

Eesti teinud mõningaid edusamme

Katrin Höövelson. Foto: Euroopa Komisjoni Eesti esindus

«Eestis on üks ELi kõige paremini toimiv tööturg, kuid tööealise elanikkonna vähenemine ning jätkuv tootlikkuse kasvu ületav tööjõukulude suurenemine võib pärssida riigi konkurentsivõimet,» kirjeldas Höövelson, mida Euroopa Komisjoni analüüs Eesti kohta välja toob. Kuna Eesti väike ja avatud majandus sõltub paljuski välishindadest, kajastub tugev palgakasv kasumlikkuse vähenemises, mis võib pärssida investeeringuid, eelkõige Eesti töötleva tööstuse sektorisse.

«Ettevõtete ebapiisavad investeeringud tehnoloogia arendamisse ja teadussaavutuste ebapiisav turustamine reaalmajanduses on peamised probleemid, mis pärsivad tootlikkuse kasvu, eksportkaupade lisandväärtuse suurenemist ja potentsiaalse majanduskasvu edendamist,» lisas Höövelson, mida Eesti osas probleemina välja tuuakse. Seda põhjendab komisjon sellega, et Eesti majanduses domineerivad traditsioonilised majandussektorid, kus teadus- ja arendustegevuse osakaal on väike.

Jätkuvalt on komisjoni hinnangul Eestis probleemiks ka ebavõrdsus, suhteline vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, mis jätkasid mullu järk-järgult suurenemist. Ka on tervisenäitajad endiselt oluline probleem. «Sissetulekute ebavõrdsus on Eestis viimastel aastatel suurenenud ja ulatub oluliselt üle ELi keskmise. Hüvitiste - eelkõige pensionide, sotsiaaltoetuste ja töötushüvitiste -, kasv jääb maha turupõhise sissetuleku kasvust,» sõnas Höövelson.

Siiski märgib komisjon oma Eestit puudutavas aruandes, et riik on teinud mõningaid edusamme 2016. aasta riigipõhiste soovituste järgimisel. «Tööturu ja sotsiaalpoliitika valdkonnas tehti edusamme kvaliteetsete sotsiaalteenuste pakkumisel kohalikul tasandil, muu hulgas kohalike omavalitsuste reformi vastuvõtmise ja rakendamise kaudu,» rääkis Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik. Väheseks on jäänud aga edu soolise palgalõhe vähendamise meetmete vastuvõtmisel ja rakendamisel.

Üldhinnang: EL liigub õigel kursil

Kui aga vaadata üldist pilti ELi liikmesriikides, siis euro ja sotsiaaldialoogi eest vastutava komisjoni asepresidendi Valdis Dombrovskise sõnul näitab tänane analüüs, et liidu poliitiline strateegia, mille eesmärk on hoogustada investeeringuid, viia ellu struktuurireformid ja ajada vastutustundlikku eelarvepoliitikat, kannab vilja.

Valdis Dombrovskis. Foto: Eric Vidal/Reuters

«Seepärast peaksime rahvale realiseerimatute võltslubaduste jagamise asemel jätkama samal kursil ning tegelema edasi kriisi ja struktuursete nõrkuste järelmõjudega meie majandusele. ELi ja riikide poliitika peaks olema suunatud majanduse vastupanuvõime suurendamisele ja selle tagamisele, et majanduse taastumist märkaksid kõik,» märkis komisjoni asepresident.