Tallinna Kaubamaja aktsionäridele: kaotame tõenäoliselt reklaamimaksu vaidluse

«Tartu reklaamimaksu tagastusnõude osas on menetlus pooleli riigikohtus ning Tallinna tagastusnõude osas Tallinna ringkonnakohtus. Eeldatavasti lahendatakse ka need vaidlused lähtudes tõenäoliselt samadest põhimõtetest ning Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete kaebused jäetakse rahuldamata,» teatas Tallinna Kaubamaja börsile.

Riigikohtu lahend ei oma ettevõtte hinnangul Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtete jaoks negatiivseid tagajärgi, kuna vaidlusalused reklaamimaksu summad on Tallinna, Tartu ja Pärnu linnadele tasutud ning tulemustasu kokkuleppe tõttu ettevõtetel jooksvad kulud seoses õigusvaidlustega sisuliselt puuduvad.

Tallinna Kaubamaja tütarettevõtted Selver AS, Kaubamaja AS, AS Viking Motors, Kia Auto AS, Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS, Tartu Kaubamaja Kinnisvara OÜ ja OÜ TKM Beauty Eesti taotlevad tagasi ajavahemikus juuni 2011 kuni juuli 2014 Tallinnas, Tartus ja Pärnus makstud reklaamimaksu.

Ettevõtted esitasid tagastusnõuded põhjendusega, et reklaamimaksu regulatsioon on vastuolus põhiseadusega. Tallinna ja Tartu halduskohtud jätsid reklaamimaksu tagastusnõuded rahuldamata. Rahuldamata jäid ka Pärnu ja Tartu tagastusnõuete osas esitatud apellatsioonkaebused Tallinna ja Tartu ringkonnakohtutele. Tallinna Kaubamaja Grupi tütarettevõtted esitasid otsuste peale kassatsioonkaebused riigikohtule.

Samas jättis sarnases kaasuses riigikohtu üldkogu teisipäeval rahuldamata kassatsioonkaebuse, milles Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ vaidlustasid Pärnu linnavalitsuse kehtestatud kohustust tasuda reklaamimaksu.

Riigikohtu üldkogu märkis, et põhiseadus lubab riiklikke ja kohalikke makse erinevalt reguleerida. Põhiseaduse järgi peab kohalik maks olema seaduses ette nähtud, samuti peab seaduses olema määratletud kohaliku maksu objekt, maksumaksja ja maksu saaja. Erinevalt riiklikust maksust ei nõua aga põhiseadus, et iga kohaliku maksu ülemmäär oleks sätestatud seaduses.