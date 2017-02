Taanile keskenduv puitaknatootja: kümnest kaheksa ostavad Eestis plastakent

«Eesti turg on tootjatest küllastanud ning kümnest kaheksa ostavad oluliselt soodsamat plastakent. Lisaks levib Eestis ja Baltimaades peamiselt Saksa tüüpi aken,» rääkis Vutt.

Välisturul turundab klarvinduer.dk peamiselt kolmel erineval viisil. Esimene on makstud turundus ehk peamiselt Google AdWordsi, Bing Ads, kohalikud lehed ja aeg-ajalt ka sotsiaalmeedia. Teine väga oluline väljund on ettevõtte jaoks nende enda e-pood ja seal sees olev sisu. Kolmas oluline faktor nende jaoks on kvaliteetse toote õigel ajal kliendini toimetamine ning kliendisuhtlus.

