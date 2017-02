Rail Balticu vastused lugejate küsimustele: olemasoleva koridori kasutamine olnuks kallim

Postimehe lugejate küsimustele vastavad Rail Balticu Eesti valdusettevõtte tegevjuht Indrek Orav (IO) ja Rail Balticu projekti koordinaator Kristjan Kaunissaare (KK). Küsimused-vastused on teemade järgi grupeeritud, uudis täieneb.

I teema: trassivalik

Miks ometi ei näe poliitikud-otsustajad, et kõigil nendel tarkade inimestel, kes püüavad suunata RB ehitust olemasoleva raudtee juurde, on õigus? Miks ei vastata, absoluutselt ei tehta välja ega kuulma? Mis viga on?

KK: Olemasoleva raudtee ja ka maanteede koridoride kasutamist on juba varasemalt hinnatud nii AECOM’i töös (olemasoleva raudteetrassi kasutamine nii Tartu kui ka Pärnu suunal) kui ka Harju, Rapla ning Pärnu maakonnaplaneeringute käigus kui võrreldi erinevad trassialternatiive. Kahjuks ei osutunud see aga enamikus osas võimalikuks, sest oleks nõudnud oluliselt suurema arvu hoonete lammutamist ning mõjud loodusväärtustele oleksid samuti olnud olulisemalt suuremad kui need tänaseks välja valitud trassi puhul on. Siiski on oluline, et välja valitud trass kattub kümnendiku ulatuses olemasoleva raudtee koridoriga.

Kui me räägime konkreetselt praeguses koridoris olemasolevast Tallinn-Pärnu raudteest, siis ka selle kasutatavust RB jaoks on analüüsitud AECOM-i töös. Eelprojekti koostamise käigus on hinnatud Röa ja Pärnu vahelise lõigu kasutatavust 2013. aastal valminud uuringu “Olemasoleva raudtee koridori kasutamise võimalikkus Rail Balticu raudtee trassi koridori asukohana” käigus. Uuringu tulemusena on jõutud järeldusele, et olemasoleva koridori kasutamine on kallim, kuna vajab rohkelt ümberehitusi ning ehitatav raudtee oleks pikem kui maakonnaplaneeringutes kokku lepitud uus trass.

Olemasolevasse koridori ehitamine ei võimaldaks vältida Natura 2000 alasid ning nõuaks rohkem ümberkorraldusi (hoonestuse paiknemine olemasoleva koridori kõrval ning nende lammutamine, rohkem tehnovõrkude ümbertõstmisi jne). 2013. aastal valminud uuring koos kaardimaterjaliga on leitav siit: http://railbaltic.info/et/materjalid/uuringud-ja-analueuesid#

Miks pannakse kaks suurt trassi ViaBaltika ja RailBaltic kõrvuti konkureerima?

KK: Via Baltica läbilaskevõime on suuresti ammendunud. Pidev veomahtude kasv eeldab, et maanteed tuleks laiemaks ehitada. Laiem maantee tähendab aga, et nii kaubad kui reisijad liiguvad endiselt looduskeskkonnale kõige suuremat kahju tegeval viisil, autodega. Raudtee viib suure osa kaupadest ning reisijaist Via Balticalt ära. Üks 750 meetrine rong suudab näiteks vedada sama palju kaupa kui 50 sadulveokit. Sellega väheneb maantee kasutus ning teoreetiliselt ka vajadus maanteid laiendada täies mahus (loogiline on see, et suure kasutusega lõikudes on ka Via Baltica laiendamine vajalik, näiteks Pärnu lähedal, kus liiklussageduseks juba 12000-15000 sõidukit ööpäevas). Seega on konkureerimine eesmärgipärane - tekib võimalus kasutada kiiret ning keskkonnale sõbralikku raudteed aeglase, umbes ja saastavama maanteetranspordi asemel.

Rongireisijatele aga tähendab RB märgatavat ajalist võitu Via Balticaga võrreldes - senise 1,5 tunnise Tallinn-Pärnu sõidukestuse asemel saame rongiga sama distantsi läbitud vaid 45 minutiga, ehk ajaliselt tuleb Pärnu Tallinnale sisuliselt Viimsi või Murastega samale kaugusele. Siiski, päris vahetult kõrvuti Rail Baltic Via Balticaga ei jookse, vaid pisut eemal, et anda ka loomadele paremad liikumisvõimalused.