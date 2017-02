Läti alkoralli kasvatas A.Le Coqi eksporti 42 protsenti

A. Le Coqi kogumüük oli 2016. aastal üle 121 miljoni liitri, langedes aastaga 2 protsenti. Eesti-siseses müügis tegi ettevõte võrreldes 2015. aastaga nõrgema tulemuse eelkõige õlle ning lahja alkoholi kategoorias, mis langes aastaga 6 protsenti, II poolaastal isegi üle 10 protsendi. Tekkinud müügilanguse korvas 42protsendiline ekspordi kasv, mille tõi uutele turgudele sisenemine ja Läti piirikaubanduse elavnemine.

A. Le Coqi juhi Tarmo Noobi sõnul on õlle ja lahjade alkohoolsete jookide turg Eestis juba mitu aastat languses, mis kajastub ka ettevõtte müüginumbrites.

«Kõige suurem langus õlle ja lahjade alkohoolsete jookide müügis toimus eelmise aasta teises pooles, kui müük kodumaal kukkus üle 10 protsendi,» selgitas Noop pressiteate vahendusel.

Noobi hinnangul on Eesti-sisese müügilanguse taga otsene seos Läti piirikaubanduse elavnemisega, mis andis oma panuse ka ettevõtte ekspordi suurenemisesse.

«Eelmisel aastal tõusis meie müük Läti piirikaubanduse klientidele kordades ja näeme, et see trend kasvab alkoholiaktsiisi tõstmise jätkudes veelgi. Suures pildis ei vähenda see alkoholi tarbimist, mida valitsus nende meetmetega saavutada tahab, küll aga kahandab Eesti riigi tulubaasi ja kasu majandusele,» väitis Noop.

Teistes tootekategooriates kasvas ettevõttel veel vete (+7 protsenti) ja kalja (+1 protsent) müük. Ülejäänud tootegrupid jäid 2015. aastaga samale tasemele või langesid veidi.