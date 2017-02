Iga neljas uus korter läheb üürile

Selleks, et teada saada, kui paljud ettevõtted ostavad kortereid üüritulu teenimiseks, valis Äripäev kümme värskelt valminud või varsti valmivat uusarendust Tallinnas. Kortermajade müügistatistikast selgus, et juriidilised isikud olid ostnud 28 protsenti kõikidest korteritest. Kümne uusarenduse 791 korterist oli müüdud 582, millest eraisikud ostsid 426 ja juriidilised isikud 156. Kokku ostsid kortereid 98 ettevõtet, millest 45 on oma põhitegevuseks märkinud kinnisvaralt üüritulu teenimise. Samas oli rohkelt ka neid ettevõtteid, kes tegelevad kinnisvarainvesteeringutega muu põhitegevuse kõrvalt.

