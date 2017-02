Andmekaitse ei ole vastu hotellikülastajate andmete laustöötlemisele

«Siseministeerium käis möödunud sügisel majutusteenuse kasutajate andmete edastamise esialgset plaani tutvustamas ka andmekaitse inspektsioonis. Esmalt vajab täpsustamist, et tegemist ei ole registri või andmekogu loomisega, vaid jutt käib automaatsest andmete analüüsimise süsteemist. Planeeritavat süsteemi võib kasutada üksnes ebaseadusliku rände, terrorismi ja raskete kuritegude avastamiseks, ennetamiseks ja menetlemiseks ning ülejäänud andmeid ei säilitata,» ütles AKI avalike suhete nõunik Maire Iro BNS-ile.

«Kohtumise käigus juhtisime tähelepanu ka võimalikele probleemkohtadele ning tegime ministeeriumile ettepanekud, millega plaani elluviimisel arvestama peaks. Inspektsioon on ministeeriumiga päri, et uue süsteemiga oleks andmete töötlemine efektiivsem. Üldjoontes leidis inspektsioon, et süsteemi loomine on õigustatud ja sellisel kujul võib esialgse kavaga edasi liikuda,» lisas Iro.

Siseministeerium plaanib luua majutusteenuste kasutajate registreerimise süsteemi, kus majutusasutustes ööbima registreeritud isikute info liigub hiljemalt ööpäeva jooksul automaatsesse kontrolli, mis kontrollib infot erinevate andmebaaside suhtes, nagu politsei andmekogu, sissesõidukeeldude riiklik register ning Interpoli andmebaas. Kui vasteid ei saada, kustutakse inimese info omakorda ööpäeva jooksul. Kui aga ilmneb, et tegu on jõustruktuuridele huvipakkuva isikuga, kontrollib infot edasi juba vastav ametnik.

Kuigi automaatkontrolli teostavast süsteemist kustuvad inimese andmed üldjuhul ööpäevaga, siis majutusasutused ise peavad plaani kohaselt inimeste infot hoidma alles kaks aastat, et ametkonnad saaks vajadusel seda hiljem kontrollida.

Plaanis on luua kolm paralleelset infoedastussüsteemi, kasutades nii majutusasutuste olemasolevaid infosüsteeme kui ka loodavat veebi- ja nutirakendust.

Muudatuse jõustumiseks on plaanitud tuleva aasta oktoober.