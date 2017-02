Saudi naised teevad finantssektoris edukat karjääri

Saudi Araabia on tuntud selle poolest, et naiste ja meeste elu hoitakse avalikus ruumis rangelt lahus. Eestkostesüsteemi kohaselt on naisel tarvis, et meessoost pereliige annaks loa õppimiseks või reisimiseks. Ja kuigi riik töötamiseks naistelt enam eestkostja luba ei nõua, soovivad paljud tööandjad enne naise palkamist siiski säärast nõusolekut, kirjutas The Financial Express. Vaatamata kõigele on mõned saudi naised aga eriti söakad.