Eurotoetuste väljapetjad riisusid PRIAlt kokku üle 4,4 miljoni euro

«Menetlused, mis on seotud prioriteetideks, püüame võimalikult kiiresti viia kohtu ette, kaasata üha enam menetlustesse kannatanute esindajaid ning tagada varalised nõuded juba varases menetlusstaadiumis,» kirjeldas riigi peaprokurör Lavly Perling, kuidas prokuratuur ja uurimisasutused on majanduskuritegude menetlemise põhimõtteid viimastel aastatel muutnud, et need kiiresti lahenduse leiaksid.

Kuivõrd Euroopa Liidu toetuste pettustega seotud valdkond on alates 2014. aastast prokuratuurile üks prioriteetidest, siis on nüüd ette näidata juba ka esimesed tulemused selles vallas. Neist üks suuremahulisimaid pärineb lõuna ringkonnaprokuratuurist, kus üheksat füüsilist ja viit juriidilist isikut, kelle hulgas on OÜ Agriland, süüdistatakse soodustuskelmustes ja kelmuste katsete toimepanemises.

19 kuriteo episoodiga väljapetetud toetusi üle 4,4 miljoni euro

Süüdistuse kohaselt saadi pettuse teel PRIAlt investeeringutoetusi kokku summas üle 4,4 mln eurot. Lisaks taotleti veel üle 2 miljoni euro väljamaksmist, milliseid taotlusi PRIA ei rahuldanud. Kriminaalasja raames kogutud materjalid viitavad kokku 19 soodustuskelmuse episoodi toimepanemisele.

Antud kriminaalasjas on tänaseks hüpoteekidega koormatud ja arestitud vara kokku summas ligi kolme miljoni euro väärtuses. Prokuratuuri pressiesindaja sõnul on tänaseks süüdistusakt kohtusse saadetud, kuid kohus ei ole veel selles asjas eelistungi aega määranud.

INFOKAST: Mis on soodustuskelmus? (1) Soodustuseks käesoleva paragrahvi tähenduses loetakse tasuta või osaliselt tasuta väljamakset majandustegevuses osalevale isikule riigieelarve, kohaliku omavalitsuse või muudest avalikest vahenditest või maksusoodustust eesmärgiga soodustada majandustegevust. (2) Pettuse teel soodustuse saamise või soodustuse mitte-eesmärgipärase kasutamise eest –karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega. (3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega. (4) Kohus võib kohaldada käesolevas paragrahvis sätestatud kuriteo eest kuriteoga saadud vara laiendatud konfiskeerimist vastavalt käesoleva seadustiku §-s 832 sätestatule. Allikas: karistusseadustiku, §210 Soodustuskelmus [RT I, 12.07.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

Küll aga on mitmes prokuratuuri algatatud eurotoetuste väljapetmise süüasjas kohtuotsus ka jõustunud. Üks neist puudutab Põhja ringkonnaprokuratuuri poolt kokkuleppemenetluses kohtu alla antud Kuido Kasklat (sünd 1978), kes taotles OÜ Neutrum nimel pettuse teel Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist toetust kaevandusjäätmehoidlas ladestatud jäätmete taaskasutusse võtmiseks.

Seejuures otsustati ja maksti talle toetus ka Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu välja ning kuriteo toimepanemisega tekitatud kahju suuruseks hinnati ligi 423 000 eurot. Mees hüvitas kokkuleppemenetluse raames toimunud läbirääkimiste tulemusel tekitatud kahju täies ulatuses ja selle aasta 1. veebruaril tunnistas Harju maakohus ta süüdi soodustuskelmuse toimepanemises ning karistas teda rahalise karistusega.

Kahju kannatajate ring märksa laiem

Ka Viru ringkonnaprokuratuuris oli üks kokkuleppemenetluses kohtu alla saadetud juhtum, kus tänaseks on kohtuotsus jõustunud. Süüdistuse kohaselt esitas Nikolai Reisman (sünd 1970) Keskkonnainvesteeringute Keskusele tema poolt juhitava ettevõtte OÜ Avoterm nimel väljamaksetaotlustes valeandmeid, näidates viie katlamaja ehitamise või rekonstrueerimise projektides mainitud katlamajade ehitustööde hinda tegelikkusest kõrgemana.

Pettuse eesmärgiks oli saada rohkem soodustust ja jätta omaosaluseks mõeldud summad maksmata. Pettuse tulemusel maksti välja ligi 2,5 miljonit eurot. Kusjuures selles kriminaalasjas ei ole ainsaks kahjuks toetuse väljamaksjale tekitatud kahju, vaid kaudselt kannavad kahju kõik nimetatud katlamajade piirkonda jäävad ning katlamajadelt sooja saavad tavaelanikud. Katlamajade ehituse maksumus on üheks sooja hinna komponendiks ning seega mõjutab nimetatud kuritegu otseselt ka tavatarbijat, kellele küttearveid esitatakse.