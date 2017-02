Harju Elektril juba üle 2000 aktsionäri

Veebruari alguse seisuga oli Harju Elektril 2024 aktsionäri, mis on eelmise aasta veebruariga võrreldes 203 kontoomaniku võrra ehk 11 protsenti rohkem. Harju Elektri aktsionäride arv on pidevalt kasvanud täpselt kaks aastat. Võrreldes 2005. aasta veebruariga on kasv olnud kolmandiku võrra enam kui 500 kontoomaniku võrra.

Kõige enam, 11 297 aktsionäri, on Tallinkil, üle 5000 aktsionäri on Tallinna Veel ja LHV-l, üle 4000 aktsionäri on Olympic EG-l ja Tallinna Kaubamajal,üle 3000 aktsionäri Ekspress Grupil ja üle 2000 aktsionäri Harju Elektril.