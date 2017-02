Riigikohus: reklaamimaks on kooskõlas põhiseadusega

Riigikohtu üldkogu jättis teisipäeval rahuldamata kassatsioonkaebuse, milles Neste Eesti AS, Selver AS, JCDecaux Eesti OÜ ja Clear Channel Estonia OÜ vaidlustasid Pärnu linnavalitsuse kehtestatud kohustust tasuda reklaamimaksu, teatas riigikohus.

Riigikohtu üldkogu märkis, et põhiseadus lubab riiklikke ja kohalikke makse erinevalt reguleerida. Põhiseaduse järgi peab kohalik maks olema seaduses ette nähtud, samuti peab seaduses olema määratletud kohaliku maksu objekt, maksumaksja ja maksu saaja. Erinevalt riiklikust maksust ei nõua aga põhiseadus, et iga kohaliku maksu ülemmäär oleks sätestatud seaduses.

Samas küsimuses, linnavalitsuse poolt määratud reklaamimaksukohustuse vaidlustamiseks, on riigikohtusse pöördunud ka Ramirent Baltic AS, Kaubamaja AS, Northern European Outdoor Media OÜ, Prisma Peremarket AS ja Rimi Eesti Food AS, mille kaebuse menetlemine oli peatatud kuni Pärnu linnavalitsuse vastu esitatud kaebuse lahendamiseni. Nende kassatsioonkaebuste menetlusse võtmist pole riigikohtu halduskolleegium veel otsustanud.