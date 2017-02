Eesti Energia otsib Narva Soojusvõrgule uut juhti

Soojusettevõtte juhi eesmärkideks on tugevdada kliendisuhteid, arendada müüki ja minimeerida soojusülekande kadusid, oluline on ka koostöövõime konkurentsiameti ja kohaliku omavalitsusega.

Praegu kuuluvad Narva Soojusvõrk AS-i juhatusse Aleksandr Margassov ja Artjom Molodtsov.

Kandideerida saab ettevõtte juhiks kuni 1. märtsini.

Narva Soojusvõrk AS on Enefit Energiatootmise AS-i tütarettevõte, mis omakorda on Eesti Energia AS tütarettevõte.