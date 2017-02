Uuendatud Uberi eelnõu ei jõua riigikogu ette enne märtsi

Aega kulub nii palju seetõttu, et eelnõu on saanud üle 40 parandusettepaneku ja idee, mida nüüd järjest läbi arutatakse, kuid sellega ollakse alles esimese poole sees. Töörühm on Koka sõnul koos käinud igal nädalal.

«Oleme iga nädal koos istunud ja küllaltki hea kompromissini on jõutud,» kinnitas ta.

See, kas juba niigi palju parandatud eelnõule lisatakse veel uusi muudatusi või alustatakse eelnõuga hoopis puhtalt lehelt, selgub majanduskomisjoni esimehe sõnul samuti märtsis. Kokk rõhutas, et eelnõu välja töötamisel tuleb arvestada kogu Euroopa Liidu infovälja ja selles valdkonnas tulnud kohtulahendeid.