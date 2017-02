Ettepanek valitsusele: kuidas tulumaksureformi saaks oluliselt lihtsama vaevaga ära teha

«Ühes hiljutises artiklis korrutati jälle väidet, et uue valitsuse tulumaksusüsteem on vajalik (ja ainuvõimalik variant), et jätta madalapalgalistele rohkem palgaraha kätte,» kirjutas Postimehele Taavi Lõoke. Tema sõnul saaks aga 2018. aastast jõustuva maksumuudatuse eesmärgid täita ka märksa lihtsamalt.

«Tegelikult oleks põhimõtteliselt võrdväärse tulemuse saanud ka siis, kui tulumaksuvaba miinimum oleks tõstetud kõigile 500 euro peale, aga sellega koos oleks tõstetud tulumaksumäär 25 protsendi peale,» lausus Lõoke.

Ta lisas, et kui arvestada, kui palju mingi brutopalga pealt tegelikult tulumaksuks ära makstakse, siis oleks saavutatud küll üksikasjades natuke erinev, kuid üldpildis väga sarnane tulemus: madalapalgalised maksavad vähem ja kõrgepalgalised natuke rohkem. «Tulemus sama, aga kogu see maksuastmete värk oleks ära jäänud,» märkis Lõoke.

