Merko ja Astlanda leppisid kokku Tallinna kohtumaja betoonitöödes

Riigi Kinnisvara ASi poolt tellitud ehituse peatöövõtja on konsortsium AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg ning OÜ Astlanda Ehitus, märkis Merko Ehitus börsiteates. Kohtumaja on projekteeritud seitsme maapealse ning kolme maa-aluse korrusega, parkimiskorrused rajatakse maa alla.

Lepingu maksumus on ligikaudu 1,5 miljonit eurot, millele lisandub käibemaks. AS Merko Ehitus Eesti ja OÜ Astlanda Ehitus vahel kokku lepitud betoonitöid teostatakse ajavahemikus veebruar kuni juuni 2017.

AS Merko Ehitus Eesti on Eesti juhtiv ehitusettevõte, mis teostab üld-, insener-, elektri, teede- ning elamuehituse töid.