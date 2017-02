Värske kohtuotsus muutis Liviko jalgealuse ühes kartellijuhtumis tulisemaks

Liviko ja suurema osa Eesti poekettide kartellilepet puudutavast kohtuasjast eraldatud kohtujuhtumis, mille puhul Harju maakohus otsustas jaanuaris, et kriminaalmenetlus tuleb lõpetada aegumise tõttu, ütleb värske ringkonnakohtu otsus vastupidist.

Jutt käib kohtuasjast, mille kohaselt 2014. aastal alustatud kriminaalasjas süüdistatakse Livikot ning Eestis ja Lätis kokku 21 kaupluses alkoholi müüva ettevõtte Aldar Eesti kaht töötajat konkurentsi kahjustavas keelatud suhtluses 2011. aastal.

Kuna prokuratuur otsustas pärast Harju maakohtu otsust kaevata selle edasi ringkonnakohtusse, taotledes selle täies ulatuses tühistamist ning saata kriminaalasi uueks sisuliseks lahendamiseks Harju maakohtule, on ringkonnakohus otsustanud prokuratuuri määruskaebuse rahuldada ning sellega tühistada Harju maakohtu jaanuarikuise otsuse.

«Prokuratuur leiab, et kohtuniku taandumisel kriminaalasja uuel arutamisel ei tule uuesti läbi viia kohtu alla andmise staadiumit, sest kriminaalasi on juba kohtumenetluses,» selgitas riigiprokurör Laura Feldmanis, miks nad otsustasid Harju maakohtu jaanuarikuise otsuse vaidlustada.

Ta lisas, et kohtu alla andmisega aegumine katkeb, mis tähendab seda, et aegumist hakatakse arvestama vastava menetlustoimingu tegemisest. «Lähtuvalt eeltoodust leidis prokuratuur, et käesolevas asjas oli kriminaalmenetlus lõpetatud alusetult,» märkis riigiprokurör.

Kuna ringkonnakohus oli siinkohal prokuratuuriga sama meelt, on ringkonnakohtu otsus vaidlustatav riigikohtus.

«Liviko ei ole kohtulikku arutelu kordagi venitanud. Vastupidi, oleme teinud kõik, et aidata igati kaasa õiglasele ja kiirele kohtumõistmisele,» kommenteerist värsket kohtuotsust Liviko juht Janek Kalvi.

Ta lisas, et kuna kohtumenetlus peab olema võistlev ja õiglane, siis on ettevõte pidanud seda enda kohustuseks sellele tähelepanu juhtida. «Kuna me ei nõustu ringkonnakohtu järeldustega, on Liviko sunnitud otsuse edasi kaebama,» lausus Kalvi.

Livikoga seotud kartellilepete kohtuasjad Liviko juht Janek Kalvi ütles ka kuu aega tagasi Postimehele kommentaari andes, et ettevõte on alati, kui neile on kohtuotsus ebaõiglasena tundunud, selle kõrgemas kohtuastmes vaidlustanud. See on neile ka mõnda aega tagasi ühes kartellileppe süüdistuses võidu andnud. Kuigi siis mõistsid nii maakohus kui ringkonnakohus Liviko kartellileppe sõlmimises süüdi, otsustas riigikohus alkoholitootja õigeks mõista. Hetkel on riigikohtu tasandini jõudnud Liviko ja terve rea Eesti jaekettide kartellilepet puudutav juhtum, mille kohaselt süüdistatakse alkoholitootjat ja jaekette kartellileppe sõlmimises 2009. aasta mai lõpus ja juuni alguses.

