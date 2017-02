Milrem hakkab Araabia Ühendemiraatide armeele roomiksõidukeid müüma

«Milrem ning IGG Aselsan on koos arendamas relvastatud mehitamata roomiksõiduki platvormi, mis on kujundatud just vastavalt Emiraatide armee vajadustele,» ütles Milremi tegevjuht Kuldar Väärsi.

«Kahe firma esimene eesmärk on alustada testprogrammiga, mille raames testivad Emiraatide sõdurid sõiduki võimekust,» lisas ta.

Milrem esitleb oma mehitamata roomiksõidukit THeMIS sel nädalal toimuval Lähis-Ida suurimal kaitsetehnikamessil IDEX.

Eesti ja Araabia Ühendemiraatide ühistoode, mis põhineb THeMISel ning Aselsani kaugjuhitaval relvasüsteemil SARP on väljas Internation Golden Groupi stendis.

IAISi tegevjuhi Khalifa Al Boloushi sõnul on Milremi THeMIS ideaalne platvorm Aselsani SARPi relvasüsteemile. «Koostöös valmiv ühistoode, mehitamata relvaplatvorm, saab olema esimene omalaadne Araabia Ühendemiraatides. Süsteem vastab kõigile kliendi taktikalistele vajadustele sõjaväljal, vähendades oluliselt kaasnevat kahju ning suurendades täpsust,» sõnas Al Boloushi.

Eesti kaitseminister Margus Tsahkna ütles, et tegemist on ajaloolise lepinguga ja seda kogu Eesti kaitsetööstuse jaoks. «Milremi koostöölepe Araabia Ühendemiraatide juhtiva kaitsetööstusettevõttega on kindlasti teerajajaks teistele Eesti ettevõtetele siin regioonis,» rääkis Tsahkna.

Kuldar Väärsi sõnul on Lähis-Ida turg Milremi jaoks väga oluline, kuna sealsed riigid on väga huvitatud mehitamata lahenduste kasutusele võtmisest uue sõjalise võimekusena. «Soovime olla oluliseks tehnoloogiapartneriks sealsete riikide kaitsejõududele,» märkis Kuldar Väärsi.

Milrem on Eesti tehnikalahenduste pakkuja, mis on spetsialiseerunud militaar- ja tööstustehnoloogiate väljatöötamisele, remontimisele ja hooldusele. Ettevõtte kaks peamist tegevusala on mehitamata sõidukite arendamine ning militaarse rasketehnika hooldus ja remont.