Eesti osaleb Abu Dhabi kaitsetööstusmessil kaheksa ettevõttega

Eesti kaitse- ja julgeolekutööstuse innovatsiooni klastri juht Ingvar Pärnamäe sõnas, et pühapäeval avatav IDEX mess on fokusseeritud kaitsetööstuse uudsete tehnoloogiate ja lahenduste tutvustamisele ning koostöövõimaluste arendamisele. Lähis-Ida regioon on Eesti kaitsetööstuse üks prioriteetsematest sihtturgudest, mistõttu on oluline messil osaleda.

«Meie ettevõtetel on juba ette näidata olulisi tehinguid nii Lähis-Ida kui ka USA suunal – see annab lootust, et regiooni suurim kaitsetööstuse mess aitab ettevõtetel leida uusi potentsiaalseid kliente ja jõuda seeläbi uute müügitehinguteni, seda enam, et meil on nii maailmas ainulaadseid kui ka juba hinnatud tooteid,» avaldas Pärnamäe lootust.

Eesti riigi ühisstendil on oma toodanguga väljas kaheksa ettevõtet: Defendec, Eli, Galvi-Linda, Milrem, Milectria, Soleest, Terramil, Toci.

Terramili juhatuse liige Kristo Kirs tõi esile, et neil avaneb IDEX 2017 messil võimalus jätkata seniseid läbirääkimisi varem loodud kontaktidega, kuid ka lansseerida maailmale uut toodet, milleks on soomust läbiv külgmiin.

«Kuna Lähis-Idas võtavad tehingud väga kaua aega, siis investeerime messil suhetesse ja enda toote põhjalikule tutvustamisele, et kogutud kontaktid lähiaastatel tehinguteks formuleeruksid,» rõhutas Kirs.

20.-21. veebruarini osaleb IDEX 2017 messil ka Eesti kaitseminister Margus Tsahkna, et toetada Eesti kaitsetööstusettevõtteid uute kontaktide loomisel ja seniste kontaktide edasiarendamisel. Lisaks Eesti stendi külastamisele ootavad kaitseministrit Abu Dhabis ees ka kohtumised Araabia Ühendemiraatide riigi esindajatega ja maailma kaitsetööstusettevõtete esindajatega.