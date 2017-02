Lätlased tahavad töötada pigem Rimis kui Swedbankis

Statoli kaubamärki kasutav Circle K Latvia ja Latvijas gaze olid mõlemad viiendal kohal, vahendab BNN.

Latvenergo on läti inimeste lemmiktööandja viiendat aastat järjest. Varasemaga võrreldes on nimekirjas kaks uustulnukat: Rimi Latvia ja Swedbank. Cvmarket.lv kinnitusel on välismaiste ettevõtete populaarsuse põhjuseks ennekõike stabiilsed palgad ja lisatasud.

Eesti inimeste eelsitused ei erine väga palju lõunanaabrite omast. Eestis tahetakse kõige parema meelega töötada Eesti Energias, Telia Eestis ja Swedbankis. Eesti Energiat on viimastel aastatel suutnud esikohalt tõugata vaid Skype, olles ihaldusväärseim tööandja aastal 2014.