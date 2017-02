Skandaal Ikeas: kataloogis ainult mehed

Ikea selgitas oma vastuses väljaandele, et muutis kataloogi vastavalt kogukonna soovile.

Rootsi meedia on ettevõtte suhtes olnud väga kriitiline ning meenutab sarnast juhtumit 2012. aastast, kui naised kustutati Saudi Araabia turule suunatud kataloogist.

Ikea pressiesindaja Rootsis Jakob Holmström rõhutas, et tegemist ei ole ainukese tootekataloogiga Iisraelis ning see ei vasta kindlasti ettevõtte väärtustele, vahendab The Local. «Kohalik Ikea organisatsioon jagas kataloogi väga religioossele vähemusele, et kaubanduslike teadaannetega nendeni jõuda,» märkis Holmström.