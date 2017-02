Märts on hea teeninduse kuu! Mis aprillis saab?

Meie ettevõte Trendline teostab igakuiselt hulga testoste ja lisaks sellele saame iga kuu meie Tagasiside liidese kaudu infot, mida tavakliendid eri teenindusjuhtumitest arvavad. Kinnitame, et kuu vahetus teeninduskvaliteedi tõusu kaasa ei too, kirjutab ettevõtte juht Eero Palm.

Mida tähendab üleskutse «Kiida teenindajat!»?

Kas sellele üleskutsele on piisavalt reageeritud, kui öelda teenindajale «Aitäh!» või «Suur tänu, väga tubli olite!»

Kuidas suhtuksid Eesti õpetajad üleskutsesse «Kiida märtsis õpilast!». Või õpilased «Kiida märtsis õpetajat!» Muidugi kiidab, kui selleks on alust, ja seda nii märtsis, augustis kui ka novembris. Kas klient on see, kes peaks pingutama, et teenindajate tuju tõsta ja neid julgustada? Kes siis kellele maksma peaks? Klient maksab teenuse eest ja õigustatult eeldab, et saab ka vastava teenuse. Kui teenindaja lisaväärtust ei loo, siis oleks võibolla lausa kohane (ja aus) see osa lõpparvest kliendile tagasi maksta.

Kuidas sulle meeldiks loosung «Kiida märtsis ehitajat!»? Eks ole, sisu loeb! Kui on hästi ehitatud, siis kiidad nii või naa. Või kas klienditeeninduse tase on märtsis imeväel tõusnud? Et oleks kohane kiita? See jäägu iga kliendi otsustada.

Meie soovitus: asendada kampaania nimi «Kiida teenindajat!» väljendiga «Kiida head teenindust!», «Anna jootraha ainult siis, kui teenindus on hea!». See motiveeriks teenindajaid ja oleks ka aus, väärikas, lugupidav, respekteeriv.

Tore oleks näha mingit faktilist, objektiivset uuringut ja kinnitust sellele väitele, mida «Märts on hea teeninduse kuu» kampaania korraldajad igal aastal väidavad. Kas neil on mingeid andmeid selle kohta, et märts on tõesti hea teeninduse kuu?

Seda vähemalt väidetakse. Kas tarbijate-klientidena oleme seda märganud? Või oleks kohasem muuta ka see kampaania «Märtsis lubame head teenindust!» või veelgi kohasem «Märtsis võtme end täiega kokku! Ja kui välja kukub nii nagu alati, siis teadke, et me vähemalt püüdsime!». Oleks ka kohane, et need ettevõtted, kes selle lubadusega vabatahtlikult liituvad kannavad ka vastutust oma klientide ees.

Muidugi tekib siis kohe küsimus, et aga mis aprillis saama hakkab? Kas siis on võhm väljas?

Kiitkem ikka asja eest, mitte kampaania korras!