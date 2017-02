Närviline pruut - Unilever lükkas 143 miljardi dollari suuruse pakkumise tagasi

Ülevõtmine oleks kõigi aegade suuruselt kolmas taoline tehing, kirjutab Reuters.

Avalikult lükkas Unilever pakkumise tagasi finantsilistel põhjustel ning kinnitas, et edasistel läbirääkimistel pole mõtet. Siiski kirjutab Bloomberg teemaga kursis olevatele allikatele viidates, et tegelikult on Unieleveri juhid närvilised sellepärast, et Kraft on kuulus oma kulude kokkuhoiupoliitika ja visiooni puudumise pärast brändide ülesehitamisel. Nende sõnul puudub Kraftil ka kogemus kodu- ja hügieenitarvete sektoris, mis moodustab 60 protsenti Unileveri käibest.

Mõlemad ettevõtted müüvad küll toidukaupa, aga Unileveril on kallimad brändid, nagu näiteks jäätised Ben & Jerry’s.

«Kui mina oleks Unilever, võitleks ma selle vastu käte ja rusikatega,» ütles Bloombergile konsultatsioonifirma Vivaldi brändinguekspert Erich Joachimstaher. «See hävitaks kõik, mida me Unileveris hindame,» lisas ta.

Ehkki Unilever lükkas eile pakkumise 50 dollarit aktsia kohta tagasi, teatas Kraft, et kaalub veel pakkumist. Võimalus, et tehing siiski teoks saab, lennutas Unileveri aktsia 13 protsenti üles. Ettevõtte, mis teeb muude kaupade hulgas Liptoni teed ja Dove seepe, turuväärtus on nüüd 114 miljardit Suurbritannia naela (142 miljardit USA dollarit).

Kraft tõenäoliselt suurendab pakkumist, ütles Bloombergile pakkuja kaalutlustega kursis olev allikas.

Krafti aktsia hind hüppas eile 11 protsenti 96,65 dollarini, mis teeb ettevõtte väärtuseks 117,6 miljardit dollarit. Ühe allika sõnul sõltub Unileveri ülevõtmine lõplikult finantseerimisest Krafti suurimalt aktsionärilt, kelleks on Warren Buffetti juhitav Berkshire Hathaway.

Unilever püüab aga veenda investoreid tehingu mõttetusest. Juhid suhtlevad suuremate aktsionäridega ja räägivad, et ettevõte peaks jääma iseseisvaks, sest kahe kompanii ühinemisel mitte mingisugust sünergiat ei teki.

Kahe ettevõtte kombineeritud käive oli eelmisel aastal 84,8 miljardit dollarit, millega oleks ta suuruselt teine toidutööstusettevõtte maailmas. Suurimaks jääks endiselt Nestle, mille käive oli 91,2 miljardit dollarit.