Ettevõtja: müüdid, mis on tekkinud Eesti Energia propaganda tulemusena

«Ühe kurikuulsa riigi propagandaminister olevat öelnud, et kui esitada ühiskonnas ilmselget valet seda pidevalt korrates, siis hakkavad inimesed kuuldut pidama tõeseks,» märgib Meie Maa arvamusloos tuuleenergia ettevõtja Harry Raudvere, kes on seisukohal, et riigis praktiliselt monopoli staatuses olev Eesti Energia on suutnud luua terve rida müüte, mis vajavad kummutamist.

Ettevõtja sõnul on tuuleelekter saanud ebaefektiivse kuvandi just seetõttu, et see on ainsaks arvestavaks ja konkureerivaks alternatiiviks põlevkivielektrile. «Eestit kujutati energeetilise konnatiigina, kus tuuletu ilma korral istume ilma elektrita,» kirjeldab Raudvere, lisades, et selle kõrval vaikiti maha Eesti Energia ekspertide uurimus, milles tõdeti, et kuni 700 MW võimsad tuulegeneraaatorid ei vaja täiendavat reservvõimsust.

«Teiseks müüdiks sai tuulest toodetud elektrienergia ebaloomulikult kallis hind, millele peab tarbija kogu aeg peale maksma - see on otsene vale, sest keegi selle teooria levitajatest ei ole esitanud ühtegi arvestatavat ja faktidele tuginevat analüüsi,» räägib ettevõtja.

Kolmanda ja absurdseima müüdina toob Raudvere välja tuulegeneraatorite kahjustava mõju riigikaitselistele rajatistele, kus need segavat sedavõrd, et vaenlase lennuvahendid võivad kontrollimatult meie õhuruumi tungida: «See teema kerkiski üles pärast 2012. aastat, kui kabinetivaikuses otsustati otsustavalt lõpetada Eesti Energia majandustulemusi ähvardavate konkurentide tegevus.»

