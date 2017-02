HKScan Estonia renoveeris 2,2 miljoniga broilerifarmi

Tegemist on efektiivsust tõstva investeeringuga, tänu millele tagatakse keskkonnasõbralikum tootmine ning parandatakse lindude heaolu ja pidamistingimusi, ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere pressiteate vahendusel.

«Uutes Talleggi Rannamõisa broilerifarmi linnukasvatusruumides on kvaliteetsem õhk, parem valgustus, uued söötmis- ja jootmissüsteemid. Lisaks võtsime farmis kasutusele uue tehnoloogia, mille abil on võimalik arvuti vahendusel reaalajas jälgida ja kontrollida lindlate sisekliima näitajaid ning vajadusel kiiresti korrigeerida kui midagi on paigast ära. Uus tehnoloogia võimaldab operatiivselt jälgida ja analüüsida farmikompleksi sööda- ja küttekulusid, mis omakorda tagab majanduslikult efektiivsema tootmisprotsessi,» märkis Mere.

«Pidades silmas Euroopas levivat ning nüüd ka Põhjamaadesse jõudnud linnugrippi, parandasime ka oluliselt farmi bioohutusmeetmeid ning paigaldasime muuhulgas uue desovanni, kust farmi sisenev ning sealt väljuv transport peab alati läbi sõitma. Lisaks paigaldasime kõigile lindlatele bioohutustaseme tõstmiseks ning soojustamiseks killustikust vundamendi," lisas Mere.

Talleggi linnukasvatussüsteemi kuulub haudejaam ja 11 farmi – noorsugulinnufarm, neli sugulinnufarmi ja kuus broilerifarmi. Tõulinnud ehk sugunoorlinnud kasvatatakse üles Saha noorsugulinnufarmis. 23-nädalased munemisküpsed kanad siirduvad nelja sugulinnufarmi, mis paiknevad üle Eesti. Sugulinnufarmides munetud munad jõuavad Loole, kus asub Talleggi haudejaam ning kus kooruvad munast tibud. Loo haudejaamast liiguvad tibud edasi Talleggi kuude broilerifarmi, mis asuvad valdavalt Tallinna lähiümbruses.

Rakvere ja Talleggi tooted kuuluvad AS HKScan Estonia tootevalikusse. AS HKScan Estonia kuulub Hkscan kontserni, mis toodab ja turustab erinevate kaubamärkide all sea-, veise, linnu- ja lambaliha, töödeldud liha ning valmistoite. Kontserni koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades ja kontsern ekspordib tooteid pea 50 riiki. Kontserni netokäive 2016. aastal oli 1,9 miljardit eurot ja selles töötab ligikaudu 7300 töötajat.