Microsofti Baltikumi juht: valitsuse maksumuudatused on jube segased

«Inimesed vist ei saa aru, et 64 eurot, mis väiksemapalgalistele kätte jääb, korjatakse neilt ära teiste maksutõusudega,» ütles ta eilsel FinanceEstonia konverentsil.

Microsoft Eesti on rahvusvaheline ettevõte, kuhu on aastate jooksul välismaalasi erinevatest riikidest tööle tulnud.

«Nad kõik on hästi sillas olnud, et hea maksusüsteem, kuid nüüd nad ei saa enam aru, mis toimub. Kui valitsus muudatuse tegi ja ütles, et astmeid ei ole, siis on kõik ikkagi jube segane,» sõnas Laane.

