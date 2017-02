Arco Varal kehvad tulemused

Kontserni 2016. aasta IV kvartali müügitulu oli 1,3 miljonit eurot, mis on 37,6% vähem võrrelduna 2015. aasta neljanda kvartali müügituluga 2,1 miljonit eurot. Arendusdivisjoni müügitulu oli neljandas kvartalis 0,6 miljonit eurot, vähenedes eelmise aasta neljanda kvartaliga võrreldes 54% võrra.

Teenindusdivisjoni müügitulu 0,8 miljonit eurot kasvas neljandas kvartalis võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 1,6%. Kontserni 2016. aasta 12 kuu müügitulu 9,7 miljonit eurot on 8,5% vähem kui 2015. aasta 12 kuuga.

Arendusdivisjoni müügitulu vähenes 2016. aasta 12 kuuga 11,3% võrra 7,0 miljoni euroni. Teenindusdivisjoni müügitulu oli 2016. aasta 12 kuuga 3,2 miljonit eurot, vähenedes 0,7% võrrelduna 2015. aasta 12 kuuga.

Kontserni 2016. aasta IV kvartali ärikahjumiks kujunes 1,1 miljonit eurot (2015. aasta IV kvartal: 0,2 miljonit eurot) ja puhaskahjumiks 1,3 miljonit eurot (2015. aasta IV kvartal: 0,4 miljonit eurot). Kontserni 2016. aasta 12 kuu ärikahjumiks kujunes 0,1 miljonit eurot ja puhaskahjumiks 0,8 miljonit eurot. 2015. aasta 12 kuuga oli kontserni ärikasum 1,3 miljonit eurot ja puhaskasum 0,5 miljonit eurot.

Kontserni tulemusi mõjutas 2016. aastal varade ümberhindlusest saadud kahjum 0,6 miljonit eurot. Arendusdivisjon teenis 2016. aasta 12 kuuga ärikasumit 0,6 miljonit eurot ja 2015. aasta 12 kuuga 1,8 miljonit eurot. Teenindusdivisjoni ärikahjum oli 2016. aasta 12 kuuga 0,2 miljonit eurot ja 2015. aasta 12 kuuga 0,1 miljonit eurot.

Kontserni laenukoormus on detsembri lõpu seisuga kasvanud 1,5 miljonit eurot võrreldes 2015. aasta lõpuga. Netolaenud on 2016. aasta 12 kuuga suurenenud 1,4 miljoni euro võrra, tasemele 13,4 miljonit eurot. Kontserni intressikandvate kohustuste kaalutud keskmine intressimäär oli aasta lõpu seisuga 5,3%, mis on 0,3 protsendipunkti võrra kõrgem võrreldes aasta varasemaga.