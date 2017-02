Swedbank soovitab Merko aktsiat müüa

Swedbank märgib, et ehitusturul valitseb väga tugev konkurents ning see muudab ka kõige väiksema kasumimarginaali väga oluliseks. Seepärast hindab pank turu meelestatust aktsia suhtes praegu liiga optimistlikuks ning muudab varasema ostusoovituse müügisoovituseks. Hinnasiht on jätkuvalt 8,80 eurot.

Merko Ehituse aktsia maksab Tallinna börsil praegu 9,08 eurot ning on täna 0,33 protsendi võrra tõusnud.

Samas prognoosib pank Merko Ehitusele tugevat aastat, prognoosides käibekasvuks 15 protsenti, ning ennustab käibenumbri jõudmist 289 miljonile eurole. 2018. aastal peaks käive jõudma 300 miljonile eurole.

