Korb loobus haridusministeeriumi ja riigifirmade kolimise ideest. Vähemalt esialgu

«Haridus- ja teadusministeeriumi Tallinnasse tagasi kolimise plaani täna laual ei ole ning seda ei analüüsita,» kinnitas Korb. Selline kavatsus oli kirjas Postimehes avaldatud esialgses riigiasutuste kolimiskavas, mida näidati valitsuse liikmetele 20. jaanuaril, kuid nüüd on see idee maha kriipsutatud.

«Arutelu- ja töödokumentides kaalutakse ja kaardistatakse väga erinevaid ideid,» märkis Korb, kelle kinnitusel sai tõepoolest kaardistatud ka haridus- ja teadusministeeriumi Tartust Tallinna kolimine, ent toetust see ei leidnud ja sellest loobuti.

Ka riigifirmade kolimisest loobuti

Samuti on praeguseks laualt maas kavatsus kolida mitmete riigile kuuluvate äriühingute töökohad pealinnast välja. «Äriühingute pealinnast väljaviimist on arutatud ja leiti, et seda tuleb rohkem analüüsida,» ütles Korb.

Samas ei ole tema sõnul sellest ka täielikult loobutud. «See vajab rohkem süvenemist ning läbitöötamist. Praeguses etapis on konkreetsest äriühingutest vara rääkida.»

Ministeeriumi poolt koostatud esialgse tööversiooni kohaselt oleks võimalik kolimine puudutanud enim Eesti Energiat, mille Tallinna peakontorist taheti Jõhvi viia 386 töökohta. Samamoodi oleks Jõhvi kolitud 200 Elering ASi töötajat.

Energiakontserni meediasuhete juht Kaarel Kuusk ütles, et ühe üksuse mehaaniline tõstmine teise asukohta automaatselt paremat tulemust ei too. «Sellisele sammule peaks kindlasti eelnema põhjalik analüüs, et välja selgitada, millist efekti see otsus reaalselt annaks,» lisas ta.

Korb soovis pealinnast välja Tapale viia ka 50-100 Eesti Raudtee ja EVR Cargo töötajat. Kõige huvitavam oli aga riigi ettepanek kolida terve ASi Eesti Loto kontor koos 40 töötajaga Tallinnast Kuressaarde.

Lotovõitjaid ootaks ees sõit saarele

Eesti Loto juhatuse esimees Heiki Kranich tõi välja rida argumente, miks saarele kolimine oleks absurdne. Esiteks tähendaks see, et kõik lotoga võitnud inimesed peaksid võitudel järel käima Kuressaares. Lisaks on riigifirma infosüsteemid Kranichi sõnul majutatud väga spetsiifilistes ja kõrgetasemelistest serveriparkides, mis peaksid jääma Tallinna.

«Kuna loosimised toimuvad meil Kanal 2 stuudios, siis loosimisega jäetud inimesed peaksid samuti pealinna jääma, kui just Kanal 2 Kuressaarde ei koli,» selgitas Kranich.

Tema sõnul on riigil juba varemgi olnud plaan Eesti Loto peakontor nii Rakveresse kui ka Haapsallu üle kolida, kuid siiani pole seda tehtud. «Ma loodan, et minister jõuab analüüsi käigus siiski järeldusele, et selline vägivaldne kolimine pole põhjendatud, kui sellest ei teki mingit täiendavat kasu,» ütles Kranich.

Postimees kirjutas, et riigihalduse minister on valitsusele välja pakkunud oma visiooni, millised asutused ja millises mahus võiks riik pealinnast välja viia. Esialgse plaani järgi võinuks mujale viia 25 riigiasutust.

Lõplik maksumus selgub

Minister kinnitas juba eile, et lehes avaldatud dokument on pelgalt visand, lisaks on seal vananenud info. Seni ei olnudki valitsus ministri esialgsest plaanist rääkinud põhjusel, et asjad pole selged ja üheski asutuses ei soovita paanikat tekitada. Seepärast on dokumendil peal ka märge «asutusesiseseks kasutamiseks».