Tootsi tuulepargi tuulikud on saanud kõlavad nimed

Dokumendis on koos katastritunnustega reastatud ka kõik Tootsi tuuleparki plaanitavad 38 tuulikut ja kaks masti. Valdavas osas on need oma nimed saanud Eesti kirjandusklassiku Oskar Lutsu «Kevade» järgi. Mõlemad mastid kannavadki raamatu kahe peategelase ehk Tootsi ja Teele nime.

Siiski on tuulepargis ka mitu tuulikut, mis kannavad kaasaegsemaid nimesid. Väidetavalt on nii mõnigi neist saanud nime Eesti Energias taastuvenergia suunaga tegeleva töötaja järgi.

Nii võib arvata, et Kaasiku tuulik on ristitud Enefit Taastuvenergia juhi Innar Kaasiku järgi, Raivo tuulik Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise äriüksuse juhi Raivo Melsase järgi ja Alo tuulik Eesti Energia uute energialahenduste juhi Alo Kelderi järgi. Võib eeldada, et Eesti Energia töötajate järgi nime saanud tuulikuid on veel vähemalt kolm.

Rahandusministeeriumi riigivara osakonna juhataja Kaie Karniol põhjendas tuulikutele nimede panemist sellega, et kohanimeseadusest tulenevalt ei saanud tuulikutele nimeks panna näiteks Tootsi tuulik 1, 2 jne. «Seetõttu on valitud nimed Eesti eesnimede seast,» lausus Karniol.

Vaata allolevalt kaardilt lähemalt, mis nimega tuulikud, kui kõrged ja millise suurusega maa-alal nad Tootsi tuuleparki on plaanitud.