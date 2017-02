Õllepruulijate arv kasvab kui pärmi peal

Väikepruulikodade arv on kolme aastaga suurenenud kordades – osaliselt tänu sellele, et väiketootjale esitatavaid tingimusi on leevendatud, ent õllemeistrid ise peavad olulisemaks põhjuseks tärganud õllekultuuri ja tarbija huvi käsitööõlle vastu, kirjutab Äripäev.