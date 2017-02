Eile avaldatud esialgsete tulemuste järgi kasvas Jaapani majandus eelmises kvartalis 1,0 protsenti, mis tähendab, et majandus kasvas juba neljandat kvartalit järjest. Seda pole juhtunud kolm aastat. Tundub, et peaminister Shinzō Abe majanduspoliitika, nn Abenomics, on tööle hakanud, aga samas on selge, et edu on esialgu üsna habras ning lõplik võit pole kindel.