Must prognoos: Eestit ohustab Rootsi gripp

Parimal juhul püsib kõik nii, nagu on praegu, või kestab peomeeleolu edasi: kasvavad üürihinnad, palgad, tarbimine, kirjutab Äripäeva teemaveebi kinnisvarauudised.ee kuukiri.

Adaur Grupp kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark ütles, et midagi paremaks ei lähe - kusjuures see on tema optimistlik ootus. «Pessimistlik prognoos näeb ette väliskeskkonna olulist halvenemist, väljendugu see terrorismis, muudes konfliktides või majanduslikus protektsionismis,» lisas ta.

1Partner Kommertskinnisvara maakler Ruth Andresen ütles, et ärikinnisvara toodetakse praegu nii suurel hulgal peale ja sihikud on seatud utoopiliselt kõrgele. Loe edasi Äripäevast.