Fitch hoiatab: Trump on ohuks kogu maailma majandusele

Fitch väljastas reedel hoiatuse, kus ütles, et Donald Trumpi saamine USA presidendiks on ohuks maailmamajandusele, mistõttu kaalub reitinguagentuur ka Ühendriikide enda krediidireitingu üle vaatamist, vahendab Helsingin Sanomat.

Reitinguagentuur märkis oma raportis, et maailma suurriigi poliitilised sammud on pärast Trumpi ametisse nimetamist muutunud etteennustamatuks. Muuhulgas on riik hakanud ignoreerima rahvusvahelistes suhetes kokkulepitud tavasid. See aga võib endaga kaasa tuua ettenägematuid muutusi, mil võib olla üleilmne mõju.

Riskidena loetles Fitch üles muutused või piirangud senistes kaubandussuhetes ning kapitalivoogudes. Juhul, kui Fitchi välja toodud riskid realiseeruvad, võib see oluliselt nõrgestada terve rea riikide ning piirkondade majanduskasvu ning avaldada suurt survet nende eelarvetele. See omakorda võib vähendada ka nende riikide krediidireitingut.

Rahvusvahelise reitinguagentuuri hinnangul ohustavad Trumpi otsused enim neid riike, kelle majandused on USAga väga tihedalt seotud. Fitch ütleb oma raportis, et Trumpi administratsioon võib isegi võtta nad eritähelepanu alla, iseäranis, kui need ei too USAle Trumpi silmis kasu.

Reitinguagentuur reastab nende riikidena üles näiteks Kanada, Hiina, Saksamaa, Jaapani ja Mehhiko. «Nende riikide nimekiri aga ei lõppe selle nimistuga,» toonitas Fitch oma raportis. Ka märgitakse selles, et karistusmeetmed võivad tabada ka neid riike, kes on teinud palju otseinvesteeringuid USAsse.

Nende riikide nimekiri on üsna pikk, sest kui vaadata riike, kes saavad enim välisinvesteeringuid, on Ühendriigid maailmas neljandal kohal. Fitchi andmetel on suurimad tööstusinvesteeringud USAsse tulnud Kanadast, Suurbritanniast, Hollandist, Mehhikost, Saksamaalt, Hiinast ja Brasiiliast.

Kuigi reitinguagentuur keskendub peamiselt riskidele, mis kaasneb Trumpi võimule saamisega, juhitakse raportis tähelepanu ka sellele, kuidas tema ametisse saamine võib ka maailmamajandust positiivselt mõjutada.

Positiivse näitena tuuakse seejuures välja USA börs. Reutersi andmetel jõudis New Yorgi börs reedel taas uue rekordini.