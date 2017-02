Mis huvitab talendiotsijaid sinu LinkedIni profiilis?

Esimesena olgu öeldud, et kui juba on LinkedIni kasutajaks registreeritud, siis tasub ka oma profiil ära täita, mitte jätta seda poolikuks, märgib Forbes. Nimelt ei hakka värbajad üldjuhul poolikute CVdega kandidaate isegi mitte kaaluma.

Profiilipilti valides tuleks mõelda sellele, et tegemist on esinduspildiga, mille põhjal kujundab CV vaataja sinust oma esmamulje, mistõttu tuleks vältida selfide kasutamist ja kasutada professionaalseid pilte. Selle hindamiseks, kui tõsiselt võetav LinkedIni konto pilt on, saab kasutada näiteks selliseid keskkondi nagu Photofeeler.com ja Snappr.com.

Ka võib värbajaid oluliselt mõjutada LinkedIni kasutaja võrgustiku suurus - kui potentsiaalsel kandidaadil on vähe kontakte lisatud, siis vähendab see oluliselt kandidaadi atraktiivsust talendiotsija silmis. Ideaalseks numbriks peetakse 300+ kontakti.

Vastuolud erinevate CVde kirjeldustes mõjuvad värbajatele nagu punane rätt härjale. Sageli hakataksegi kandidaatide LinkedIn profiile vaatama just seepärast, et saada kinnitust sellele CVle, mis kandidaat on ametlikult saatnud.

Ka tuleks silmas pidada, et kellelgi pole aega lugeda pikka ja tihedat enesetutvustust. Pigem tasuks seal paari lausega kirja panna, milles sa head oled ning mis on need peamised põhjused, miks peaks mõni talendiotsija sinuga ühendust võtma. Ka tasub ära märkida valdkond, milles töötad, kuna see aitab värbajatel sind lihtsamini leida.

Muuhulgas rõhutab Forbes, et sinu LinkedIni profiili pealkiri on märksa olulisem, kui sa ehk ise arvad. Ka seal tasuks ära mainida nii see, mis valdkonnas sa tööd kui ka töökoht, kuna see lihtsustab sinu profiili leidmist.

LinkedIni kontol ei tohiks liiga vabalt ringi käia ka slängi kasutamisega ja selle kaudu oma tegeliku ametinimetuse ähmastamisega. Pigem tasub olla konkreetne, mitte märkida enda ametiks midagi sellist nagu «sotsiaalmeedia ninja» või «IT-teadmiste ülim edastaja».

Kui oledki parasjagu otsimas uut tööd, siis tasub hoida oma LinkedIni konto ka aktiivsena - st kasutada keskkonda ennast ka tavapärasest rohkem. Näiteks kirjutada artikleid, laikida postitusi, kirjutada kommentaare, jne, kuna see näitab talendiotsijatele, et sulle läheb korda see, mis sinu valdkonnas või ametialal toimub.

Ka tasuks silmas pidada, et kui otsid reaalselt uut tööd, siis tasub seda ka oma profiilil ära mainida. See teeb ka talendiotsijate elu lihtsamaks, kuna nad eelistavad mitte hakata raiskama aega inimestele, kes on rahul oma töökohaga ja ei ole vahetusest huvitatud.

Mis puudutab soovitusi ja soovitajaid, siis tasuks vältida pikki heietusi. Värbajatele meeldivad enamasti lühikesed ja mingit väga konkreetset saavutust esile toovad soovitused.