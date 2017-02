Üle 200 pikaaegse töötu on Ida-Virumaal taas töö leidnud

Ida-Virumaa ettevõtluse edendamiseks ja töötute tööturule tagasi aitamiseks loodud töökoha loomise riikliku toetuse abil on kuues ettevõttes tööd saanud 207 inimest ning veebruari lõpus plaanitakse luua veel paarkümmend töökohta, vahendab ERRi uudisteportaal uudistesaadet «Aktuaalne kaamera».

Kõige rohkem, 87 inimest, on programmi raames tööle võtnud MTÜ Sotsiaalse Kohanemise Tugikeskus, mis toodab Jõhvis, Narvas ja Sillamäel Skandinaavia turule puust mänguasju. Seda, et pärast toetusperioodi lõppu programmi raames tööle saanud inimesed uuesti töötuks võiksid jääda, töötukassa Ida-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk ei karda.

«Mina seda väga ei usu, eelkõige sellepärast, et need on tööstusettevõtted, kes on muretsenud siia tootmispinnad, tehnoloogia ja on ka väga kallist tehnoloogiat. eil on olemas turg ja enamik neist on tulnud selleks, et jääda,» rääkis Teelahk.

