Sulev Loo lahkub Eesti Raudtee juhi kohalt

«Kõige lihtsam ja otsekohesem oleks öelda, et ma olen suunitluselt natuke teistsugune juht. Mulle meeldib rohkem kommertsala, logistilised ahelad, müügitegevus,» põhjendas Loo lahkumist ajakirjanikele, kirjutab ERR.

«Ma tunnen, et minu aeg on selles ettevõttes täis. See ettevõte vajab inimest, kes tegeleks erinevate infrastruktuuriobjektidega.»

Loo asus riigile kuuluvat Eesti Raudteed juhtima 2015. aastal, kui lõpetas töö naftatoodete logistikaettevõttes Tarcona. Eesti Raudtee peadirektori ametikohale asus ta viieaastase töölepinguga.

Loo lahkub juhi kohalt kolme kuu pärast.