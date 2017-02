Eesti eesistumise ajal lendab Finnair Tallinna ja Helsingi vahel kuni üheksa korda päevas

Seoses Eesti Euroopa Liidu eesistumisega perioodil juuli kuni detsember 2017, kasvab Finnairi lendude tihedus Helsingi ja Tallinna vahel märkimisväärselt.

vEesti eesistumisega kaasneb hulk olulisi sündmusi, mistõttu on oodata reisijate arvu olulist kasvu. Finnair täiendab lennugraafikut Tallinna ja Helsingi vahel selliselt, et see soosiks jätkulende erinevatesse sihtkohtadesse üle Euroopa,» sõnas Finnairi Ida-Euroopa ja Balti regiooni juht Arunas Skuja.

Finnairi graafik tiheneb perioodiks 4.september kuni 21.oktoober 2017 kuni üheksa lennuni päevas. Täiendavad lennud toimuvad esmaspäevast laupäevani ja sobituvad jätkulendudega Helsingist erinevatesse Euroopa sihtkohtadesse. Osa lisalende on ajastatud sobituma ka jätkulendudega Aasiasse, teatas ettevõte.