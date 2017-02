Uus Maa: vanemate korterite hinnad hakkavad langema

Kasvanud on nende korterite hulk, mida inimesed müüvad uusarendusse kolimiseks. «Ta võrdsustab oma korteri ruutmeetri hinna uusarenduse korteri hinnaga. Muidugi need korterid seisavad ja ajapikku need hinnad lastakse alla,» arvas Soppe.

Arendajad rajavad uusi kortereid aga üha enam äärelinna, ning sinna kolivad ka inimesed. Täna on kinnisvarahinnad Tallinnas tõusnud buumiaegsele tasemele, tehinguta arv jääb aga veel maha.

Korterite ruutmeetri mediaanhind kasvas detsembris 1 326 euroni, mida oli 12 protsenti rohkem kui novembris ja samuti 12 protsenti rohkem kui 2015. aasta detsembris. Niivõrd kõrget mediaanhinna taset ei ole Eestis varasemalt olnud. Detsembris tehti Eestis 1 833 eluruumidega seotud korteritehingut. Tehingute arv oli sealjuures võrrelduna novembriga kasvanud 1,7 protsenti ja võrrelduna 2015. aasta sama ajaga kasvanud 3,8 protsenti.

Tallinnas on kolmandik ostumüügi tehingutest toimunud uute korteritega ning palju ehitatakse ka lähivaldades. Kõige aktiivsem on ehitus Rae vallas, Laagris, Maardus, Sakus.

Soppe sõnul on valdades ehitus kohati paremini läbi mõeldud kui Tallinnas. «Näiteks kui arendaja otsustab rajada maja vana mõisapargi kõrvale, siis vald annab nõu, milline hoone sinna sobib, näitab ära, kuidas parkimiskohad võiksid paikneda ja kuidas haljastus võiks keskkonda paremini sobida.»