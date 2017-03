Galerii galalt: Kultuurikatlas kuulutati välja Eesti Aasta Ettevõtja

1600 osaleja hulgast jäid sõelale kümme parimat, kelle seast valis žürii välja laureaadi, kes esindab Eestit juunikuus Monacos toimuval Maailma Aasta Ettevõtja konkursil. Laureaadiks valiti Arno Kütt ja Peep Kuld (pakiautomaatide ja ‑robotite tootja Cleveron AS ning Eesti suurim mööblimüüja, veebikaubamaja ON24 AS).

EY partner Ranno Tingase sõnul esindab EY Eesti Aasta Ettevõtja konkursi võitja kõiki Eesti ettevõtjaid, kehastades nende motivatsiooni, arusaamu ja tahet midagi olulist saavutada.

Kultuurikatlas toimuval pidulikul galal anti üle ka Ettevõtja Elutööpreemia, mille sai tänavu kalandusettevõtja Mati Vetevool. EY tõstab eraldi esile neid teotahtelisi ja inspireerivaid ettevõtjaid, kes on andnud Eesti majandusarengusse pikaajalise panuse. Eelmisel aastal pälvis selle tunnustuse ettevõtja, poliitik ja mitmekordne endine peaminister Tiit Vähi.

EY Eesti Aasta Ettevõtja 2017 teised nominendid olid:

-Urmas Hiie (Eesti suurim ventilatsiooniseadmete ja -tarvikute tootja ETS Nord AS)

-Tõnis Siigur, Martti Siimann ja Marko Zukker (restoranid OKO, NOA ja Tuljak – OKO Restoranid OÜ)

-Kadri Klaassen ja Rasmus Varunov (Baltikumi suurim laste mänguväljakute ning skatepark’ide tootja, pereettevõte Tiptiptap OÜ)

-Anti Tammo ja Raigo Tammo (Eesti suurim terasprofiil- ja silemetalluste tootja ja eksportija, pereettevõte OÜ T-Tammer)

«EY Eesti Aasta Ettevõtja valimisel arvestatakse paljude kriteeriumitega – lisaks majandusedule ja äristrateegiale on olulised ettevõtte ühiskondlik-majanduslik mõju ning innovaatilisus, kuid tähtsaim roll on kanda inimestel, kes on ettevõtte loojad ja juhid – žürii hindab nende juhtimisoskuseid ja kogemusi, väärtuseid ja ärieetikat,» rääkis EY partner Ranno Tingas.

«Konkursil osales tänavu 1600 ettevõtet. Finalistide hulka pääsemine on juba suur võit ja tunnustus - kõik nominendid on oma valdkondades tipptegijad ning neid teatakse nii Eestis kui ka kaugemal. Need on inimesed, kes kirjutavad Eesti nime suurelt maailmakaardile.»

Žüriisse kuulusid: Aavo Kokk (Catella Corporate Finance OÜ), Hans H. Luik (Eesti Ekspress), Marika Priske (Sotsiaalministeerium), Meelis Atonen (Tavid AS), Reet Roos (Inspired Universal McCann OÜ), Viljar Arakas (EFTEN Capital AS) ning eelmise aasta võitja Jevgeni Kabanov (Zero Turnaround).

Eesti Aasta Ettevõtjad läbi aegade:

• Jevgeni Kabanov, ZeroTurnaround juht (2015)

• Jüri Raidla, Advokaadibüroo Raidla Ellex (2014)

• Peeter ja Priit Rebane, BDG Holdings OÜ (2013)

• Ruth Oltjer, Chemi-Pharm AS (2012)

• Priit Alamäe ja Taavi Kotka, Nortal AS (2011)

• Peter Hunt, Wendre AS (2010)

• Indrek Sepp, Pristis AS (2009)

• Jaan Puusaag, Krimelte OÜ (2008)