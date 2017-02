UusMaa: Eestile kuluks ära minimarketite kett

Eestis on juba mõnda aega kaubanduspindade arv väga suur. «Mitmeid aastaid päästis kaubanduspindu see, et turule tulid teistsugused hooned, kus olulisel kohal olid ka toitlustus ja meelelahutus,» rääkis Habal.

Tema kinnitusel on aga tänapäeval trend pigem väiksuse ja personaalsuse poole. «Rohkem isikupärast kogemust. Räägime näiteks seiklusparkidest kaubanduskeskuses,» märkis ta.

Inimesed on muutnud oma tarbimist ning väga paju oste tehakse kiiresti e-poest, selle asemel, et käia suures kaubanduskesksuses ekslemas. Sinna minnakse nädalavahetusel aega veetma, kinno, sööma.

See tähendab, et keskmise suurusega kaubanduskesksused on keerulises olukorras, järjest rohkem ruumi jääb aga minimarketitele ja kodupoodidele, kus võiks kiiresti hädavajalikku osta.